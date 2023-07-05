"Мой район. Обратная связь": реконструкция Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов

В столице завершилась реконструкция Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов. Они находятся в Аршановском парке.

Специалисты комплекса городского хозяйства очистили и восстановили водоемы общей площадью более одного гектара. В первую очередь пруды очистили от иловых отложений. Для этого использовали плавающий земснаряд "Ватер-мастер". В итоге средняя глубина водоемов увеличилась до двух метров.

Также удалось сформировать природное дно, там уложили слой песка толщиной 20 сантиметров. Для водных обитателей устроили зимовальные ямы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".