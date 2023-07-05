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05 июля, 16:40

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"Мой район. Обратная связь": реконструкция Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов

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В столице завершилась реконструкция Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов. Они находятся в Аршановском парке.

Специалисты комплекса городского хозяйства очистили и восстановили водоемы общей площадью более одного гектара. В первую очередь пруды очистили от иловых отложений. Для этого использовали плавающий земснаряд "Ватер-мастер". В итоге средняя глубина водоемов увеличилась до двух метров.

Также удалось сформировать природное дно, там уложили слой песка толщиной 20 сантиметров. Для водных обитателей устроили зимовальные ямы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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