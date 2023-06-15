Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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"Мой район. Обратная связь": ремонт жилой многоэтажки проведут в Бибиреве

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилой многоэтажки проведут в Бибиреве

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На северо-востоке Москвы приведут в порядок одну из многоэтажек. Уже разработан уникальный план по ремонту здания и подобраны качественные материалы. Здание находится по адресу Алтуфьевское шоссе, 96.

Специалисты Фонда капитального ремонта отремонтируют фасад, крышу и подъезды этого дома, а также заменят внутридомовые коммуникации. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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