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"Мой район. Обратная связь": бесплатный каток открылся на площади Революции в Москве

"Мой район. Обратная связь": бесплатный каток открылся на площади Революции в Москве

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В Москве на площади Революции открылся бесплатный каток размером с хоккейную коробку. Покрытие – искусственное, у катка есть система охлаждения. Это значит, что сеансы там не отменят даже при небольших оттепелях.

На лед могут выйти дети старше трех лет и подростки до 14 лет, но их допустят только в сопровождении взрослых. Как и на другие площадки, приходить сюда рекомендуется заранее. Всего в рамках фестиваля "Московские сезоны" будет работать 19 бесплатных катков.

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Сюжет: "Мой район"
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