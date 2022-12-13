"Мой район. Обратная связь": бесплатный каток открылся на площади Революции в Москве

В Москве на площади Революции открылся бесплатный каток размером с хоккейную коробку. Покрытие – искусственное, у катка есть система охлаждения. Это значит, что сеансы там не отменят даже при небольших оттепелях.

На лед могут выйти дети старше трех лет и подростки до 14 лет, но их допустят только в сопровождении взрослых. Как и на другие площадки, приходить сюда рекомендуется заранее. Всего в рамках фестиваля "Московские сезоны" будет работать 19 бесплатных катков.