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29 ноября, 17:45

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"Мой район. Обратная связь": специалисты привели в порядок улицы в Красносельском районе

"Мой район. Обратная связь": специалисты привели в порядок улицы в Красносельском районе

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По программе "Мой район" специалисты привели в порядок Новорязанскую и Ольховскую улицы, а также несколько переулков. Там создали пешеходные зоны и расширили тротуары, заменили асфальт на проезжей части, обустроили парковочные карманы и остановочные павильоны с зарядками.

Кроме того, специалисты смонтировали контактную сеть для трамваев, убрали под землю кабельные линии, обустроили дополнительные водостоки и колодцы. По проекту Красносельский район дополнительно озеленили: обустроили почти 10 тысяч квадратных метров газона и посадили кустарники и деревья.

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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