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"Мой район. Обратная связь": завершились работы по благоустройству детского парка "Фили"

"Мой район. Обратная связь": завершились работы по благоустройству детского парка "Фили"

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В ЗАО столицы завершились основные работы по благоустройству детского парка "Фили". Они прошли по программе "Мой район".

Все действия были согласованы с местными жителями. Там обустроили спортивные площадки с тренажерами. Привели в порядок дорожки и установили тематические скульптуры.

Кроме того, на территории парка обновили футбольную площадку, а зимой на ее месте будет работать каток. Для зрителей сделали трибуны.

Особое внимание уделили детской площадке. На ней теперь есть многофункциональный игровой комплекс. Для секции конного спорта организовали крытый манеж. Проводить там занятия теперь можно круглый год. На территории парка установили дополнительные фонари и декоративное освещение.

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Сюжет: "Мой район"
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