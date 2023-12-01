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01 декабря, 03:50

Город

"Мой район. Навигатор": "Москвариум" подарит аквариуму-музею Севастополя 20 видов рыб

"Мой район. Навигатор": "Москвариум" подарит аквариуму-музею Севастополя 20 видов рыб

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"Москвариум" подарит аквариуму-музею Севастополя 20 видов рыб

Москва поможет Севастопольскому морскому аквариуму, который пострадал во время аномального шторма. В "Москвариуме" готовы поделиться с коллегами необходимым оборудованием, оказать экспертную поддержку во время восстановления поврежденных залов, а также принять пострадавших животных.

Кроме того, столичный океанариум собирается передать в Севастополь около 20 видов рыб. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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