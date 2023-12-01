01 декабря, 03:50Город
"Мой район. Навигатор": "Москвариум" подарит аквариуму-музею Севастополя 20 видов рыб
Москва поможет Севастопольскому морскому аквариуму, который пострадал во время аномального шторма. В "Москвариуме" готовы поделиться с коллегами необходимым оборудованием, оказать экспертную поддержку во время восстановления поврежденных залов, а также принять пострадавших животных.
Кроме того, столичный океанариум собирается передать в Севастополь около 20 видов рыб. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор