"Мой район. Навигатор": "Москвариум" подарит аквариуму-музею Севастополя 20 видов рыб

Москва поможет Севастопольскому морскому аквариуму, который пострадал во время аномального шторма. В "Москвариуме" готовы поделиться с коллегами необходимым оборудованием, оказать экспертную поддержку во время восстановления поврежденных залов, а также принять пострадавших животных.

Кроме того, столичный океанариум собирается передать в Севастополь около 20 видов рыб. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".