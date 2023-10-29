29 октября, 03:10Город
"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, как преобразился сквер у станции "Люблино"
Детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, удобные подходы к скверу появились в результате благоустройства у станции метро "Люблино" в Москве.
Кроме того, специалисты обновили полюбившуюся местным жителям скамейку примирения, а для юных посетителей сделали "Аллею сказок". Теперь там можно встретить Бабу-ягу, Колобка и трех богатырей.
Для любителей активного отдыха заменили и отремонтировали искусственные покрытия на футбольном поле, баскетбольной и волейбольной площадках, а также установили два стола для настольного тенниса.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".