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20 сентября, 02:20

Город

"Мой район. Навигатор": развязка МКАД с Липецкой улицей открылась в столице

"Мой район. Навигатор": развязка МКАД с Липецкой улицей открылась в столице

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На пересечении МКАД с Липецкой улицей открылась новая транспортная развязка. Реконструкцию дороги, которая началась в 2021 году, завершили на 16 месяцев раньше срока.

До этого на пересечении МКАД с Липецкой улицей была классическая развязка клеверного типа. Однако из-за большой нагрузки, было принято решение реконструировать дорогу и сделать современную развязку с направленными съездами.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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