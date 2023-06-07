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"Мой район. Навигатор": началось благоустройство рядом со станцией Крюково

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Рядом со станцией Крюково, будущей конечной МЦД-3, началось благоустройство. Скоро платформа превратится в современный трехуровневый транспортный узел. На данный момент завершается строительство тоннельного перехода через железнодорожные пути.

Обновят также и поезда. Со станции будут отправляться поезда "Иволга" 4.0, а к 2025 году город закупит 95 таких моделей. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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