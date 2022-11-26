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"Мой район. Навигатор": льготные электронные рецепты сроком до года оформят в Москве

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В столице начнут оформлять льготные электронные рецепты сроком до года. Такой возможностью смогут воспользоваться пациенты с правом на льготы, которым требуется длительное медикаментозное лечение.

Получать бесплатные лекарства по этим рецептам можно будет раз в один или три месяца. Для этого больше не нужно продлевать рецепт в медицинской организации. Новые правила освободят москвичей от лишних визитов в поликлинику.

Всю информацию по рецепту можно посмотреть в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС" в разделе "Мои рецепты". Кроме того, распечатать документ можно в инфоматах поликлиник.

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