"Мой район. Навигатор": льготные электронные рецепты сроком до года оформят в Москве

В столице начнут оформлять льготные электронные рецепты сроком до года. Такой возможностью смогут воспользоваться пациенты с правом на льготы, которым требуется длительное медикаментозное лечение.

Получать бесплатные лекарства по этим рецептам можно будет раз в один или три месяца. Для этого больше не нужно продлевать рецепт в медицинской организации. Новые правила освободят москвичей от лишних визитов в поликлинику.

Всю информацию по рецепту можно посмотреть в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС" в разделе "Мои рецепты". Кроме того, распечатать документ можно в инфоматах поликлиник.