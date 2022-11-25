Шадаев заявил о достижении Россией цифрового суверенитета

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Россия достигла цифрового суверенитета, поскольку зарубежные компании покинули отечественный рынок, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме "Цифровой алмаз".

"Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе", – приводит слова Шадаева ТАСС.

Он подчеркнул, что отъезд ряда IT-специалистов из России не нанес серьезного ущерба отрасли. По его словам, имеющиеся в стране механизмы мотивируют многих оставаться и работать здесь.

Глава Минцифры также отметил, что российская IT-отрасль имеет все необходимые возможности для активного развития.

"Отрасль, несмотря на все события последних месяцев, имеет все необходимые возможности, чтобы активно развиваться и замещать те ниши, которые освобождаются в связи с уходом иностранных компаний", – добавил он.

Ранее Шадаев заявил, что ведомство выступает против применения ограничений и "драконовских мер" в отношении IT-специалистов, которые уехали из России. Он также подчеркнул, что не стоит принимать мер против сотрудников, которые покинули страну и продолжают работать.

По его словам, перед министерством стоит задача разработать программу обратной релокации и на деле показать, что на территории РФ можно продолжать работать.

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