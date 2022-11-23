В РФ за сутки выявили 5 631 случай заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты выявили за минувшие сутки 5 631 случай заражения коронавирусом. Скончались за последние 24 часа 54 пациента, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

По данным на 23 ноября, в России число госпитализаций составило 1 235, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 13,9%.

Увеличение количества госпитализаций зафиксировали в 29 регионах страны. При этом в 46 регионах этот показатель снизился. Обстановка с заражением осталась без изменений в 10 российских субъектах.

За минувшие 24 часа выздоровели 6 785 пациентов, что на 5,3% больше, чем в прошлый день.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в 20 регионах РФ. Доля внебольничных пневмоний среди пациентов с COVID-19 за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%.

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