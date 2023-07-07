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"Юмор на все времена": Михаил Кокшенов

"Юмор на все времена": Михаил Кокшенов

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В выпуске речь пойдет о забавных историях из творческой жизни актера Михаила Кокшенова. За годы работы в кино он сыграл более чем в 130 лентах и в основном в комическом амплуа. Он часто играл недалеких амбалов, простаков-провинциалов, и именно этими ролями он запомнился зрителю.

Сам Кокшенов считал своим учителем знаменитого Савелия Крамарова и никогда не расстраивался по поводу сценического имиджа. Однако созданные им образы шоферов, водопроводчиков, прапорщиков, крепостных, участковых, матросов, продавцов и жуликов были настолько яркими, что стали, как говорят, мемами.

Об этом – в программе "Юмор на все времена".

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