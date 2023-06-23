Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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Культура

"Юмор на все времена": Геннадий Ветров

"Юмор на все времена": Геннадий Ветров

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В данном выпуске рассказана история о человеке, таланты которого можно перечислять до бесконечности. Многие знают его как артиста, юмориста и музыканта. А еще он сам пишет тексты и сценарии, сценки, стихи. Его часто называют человек-оркестр за искусную игру на нескольких музыкальных инструментах. Он обладает неуемной энергией и постоянно стремится объять необъятное. Этого человека зовут Геннадий Ветров.

Как инженер из Макеевки попал в питерский институт и получил диплом артиста эстрады? Как они подружились с Юрой Гальцевым и стали выступать на одной сцене? Почему Ветров особенно любит зеленый и оранжевый цвета? Об этом – в программе "Юмор на все времена".

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