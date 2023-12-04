"Тайны нашей эстрады": "Есть билет на балет…". Пропуск на эстраду Игоря Корнелюка

Сначала все услышали его песни, и только потом увидели на сцене автора. Пропуск на эстраду Игорю Корнелюку пришлось завоевывать. Он даже не представлял, каким тернистым может быть путь к эстрадному Олимпу.

С чего началась карьера поющего композитора? Кто подтолкнул студента консерватории к написанию первого эстрадного шлягера? И почему Валерий Леонтьев так и не дождался песни от Игоря Корнелюка? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".