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Новости

02 октября, 10:50

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Подберу музыку к тебе...". Песни на стихи Андрея Вознесенского

"Тайны нашей эстрады": "Подберу музыку к тебе...". Песни на стихи Андрея Вознесенского

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Без чего поэт не может состояться? Быть может, без специального образования? Нет, у большинства классиков его не было. Без одобрения и поощрения властей? Тоже нет: мало кто из великих мог похвастаться благосклонностью цензоров. Однако без любви не выйдет ничего.

У Андрея Вознесенского любовь была. И только она помогла ему пережить беды, которых на долю поэта выпало немало. Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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