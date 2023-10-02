"Тайны нашей эстрады": "Подберу музыку к тебе...". Песни на стихи Андрея Вознесенского

Без чего поэт не может состояться? Быть может, без специального образования? Нет, у большинства классиков его не было. Без одобрения и поощрения властей? Тоже нет: мало кто из великих мог похвастаться благосклонностью цензоров. Однако без любви не выйдет ничего.

У Андрея Вознесенского любовь была. И только она помогла ему пережить беды, которых на долю поэта выпало немало. Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".