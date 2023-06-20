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Культура

"Тайны нашей эстрады": как Анна Герман изменила жизнь музыканта Вадима Гамалии

"Тайны нашей эстрады": как Анна Герман изменила жизнь музыканта Вадима Гамалии

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В начале 60-х он был известен как блестящий аранжировщик и виртуозный джазмен. А потом он прославился как автор хита "Как хорошо быть генералом". Но за свою славу композитора-песенника Вадим Гамалия заплатил разбитым сердцем.

Кто превратил Дон Жуана во влюбленного подростка? Почему молва поженила польскую певицу и советского музыканта? И какая песня навсегда рассорила Анну Герман и Вадима Гамалию?

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