"Тайны нашей эстрады": как Анна Герман изменила жизнь музыканта Вадима Гамалии

В начале 60-х он был известен как блестящий аранжировщик и виртуозный джазмен. А потом он прославился как автор хита "Как хорошо быть генералом". Но за свою славу композитора-песенника Вадим Гамалия заплатил разбитым сердцем.

Кто превратил Дон Жуана во влюбленного подростка? Почему молва поженила польскую певицу и советского музыканта? И какая песня навсегда рассорила Анну Герман и Вадима Гамалию?