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25 декабря, 18:20

Культура

"Вот это любовь": Зинаида Кириенко и Валерий Тарасевский

"Вот это любовь": Зинаида Кириенко и Валерий Тарасевский

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Их познакомил Аркадий Райкин. Во время его гастролей в Грозный в окрестностях города шли съемки фильма "Казаки". Главную роль там играла Зинаида Кириенко. Узнав о концерте Райкина, актриса тут же купила билет. Пока она шла в театр, к ней подошел высокий статный парень. Он представился Валерием и сообщил, что узнал ее.

Кириенко не удивилась, ведь после громкого успеха фильма "Тихий Дон", где она сыграла Наталью, ее обожала вся страна. А еще Валерий рассказал, что он начинающий актер и снимается в массовке. Тот разговор Зинаида тут же забыла – в ее памяти остались лишь длинные ресницы парня и его красивые глаза. Подробнее – в программе "Вот это любовь".

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