"Вот это любовь!": Булат Окуджава и Галина Смольянинова

Булат Окуджава и Галина Смольянинова вместе учились в педагогическом университете Тбилиси. Галя моментально выделила Булата Окуджаву из общей массы одногруппников. Писал стихи, музицировал. Галя сама с детства любила музыку – на том и сошлись. Вместе в общей студенческой компании они пели грузинские и русские народные песни, читали стихи, танцевали.
Каждый вечер Булат провожал Галю до дома на другой конец города, угощал засахаренными орешками – единственным доступным им в ту пору лакомством. Она же, на день рождения подарила Булату шариковую ручку в виде гусиного пера, заявив, что стихи, написанные им, обязательно прославятся.
Булат и Галина поженились уже на втором курсе. Родители девушки выделили им крохотную комнату, в которой за огромным письменным столом Булат сочинял стихи, а Галина создавала ему все условия для свободного творчества. Об этом – в программе "Вот это любовь!".
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