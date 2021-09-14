"Вот это любовь!": Наталья Кустинская и Юрий Чулюкин

Когда Наталья Кустинская поступила во ВГИК, она была худенькой девчонкой с огромными глазами и копной золотых волос. Однажды ее увидел студент режиссерского факультета Юрий Чулюкин и в голос рассмеялся: "Что за худышка? Разве из нее может получиться актриса?!".

Наталья страшно обиделась. Но совсем скоро она научилась укладывать волосы в модные прически, правильно пользоваться косметикой, подбирать красивые платья. Стала эффектной женщиной с колдовским взглядом и заслужила звание самой красивой студентки курса.

От воздыхателей у Натальи не было отбоя. Но никто из них не предлагал серьезных отношений, пока в один прекрасный день тот самый парень – Юрий Чулюкин, – который когда-то над ней смеялся, не пригласил ее на свидание. Об этом – в программе "Вот это любовь!".