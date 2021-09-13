"Одноклассники" провели исследование к старту проекта #МеняВолнует

Фото: depositphotos/mary_smn

Социальная сеть "Одноклассники" провела исследование об отношении пользователей российского сегмента интернета к теме материнства.

Как сообщили в пресс-службе платформы, данный опрос был подготовлен к старту проекта об осознанном родительстве #МеняВолнует. В специальном приложении с 13 по 19 сентября будут доступны материалы на актуальные темы данной сферы.

Как показало исследование, женщины и мужчины готовы обсуждать трудности материнства, но в ряде вопросов возникают расхождения. Так, 56% женщин выступают за возможность открыто говорить о проблемах в Сети, в то время как мужчины поддерживают и откровенность, и анонимность в данной области (47 и 44% соответственно).

Кроме того, респонденты оценили, насколько они хотят быть вовлечены в жизнь ребенка в Сети. Выяснилось, что 30% родителей просматривают анкеты своих детей и их друзей, чтобы знать об интересах и занятиях в свободное время. Также 56% респондентов не следят за ребенком в интернете, а анкеты проглядывают из интереса.

Полные данные опроса приводятся в мини-приложении "МеняВолнует 2021" в социальной сети "Одноклассники". Помимо статей и лонгридов, там будут доступны вебинары и круглые столы от ряда телеканалов.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец ранее предложила ввести в РФ новую льготу для многодетных семей.

По мнению специалиста, можно было бы освободить их от оплаты проезда по платным автодорогам. Данная мера, считает Волынец, усилит социальную поддержку многодетных.