"В главной роли": Лев Прыгунов

Знаменитый француз из фильма "Трактир на Пятницкой" Лев Прыгунов в детстве хотел быть биологом, а не артистом. Хотя мог бы стать и художником, и поэтом. Но все-таки выбрал актерскую стезю, чтобы доказать самому себе: и это он может. В тот момент Прыгунов не знал, с какими трудностями ему придется столкнуться.

Съемки в каком фильме приковали актера на несколько месяцев к больничной койке? Почему его дебют в кино чуть не закончился потерей зрения? И как книга о хатхе-йоге спасла артиста?

Об этом – в программе "В главной роли".

