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09:35

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Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам

Фото: ТАСС/Пресс-служба "Росавтодор"

Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Республики Крым Олег Крючков со ссылкой на министра транспорта республики Николая Лакушенко.

"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время", – отметил Крючков.

В настоящее время переправа работает в штатном режиме.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты запустили движение по второму железнодорожному пути Крымского моста.

Он отметил, что власти запустили движение с опережением графика. По его словам, специалисты произвели замену двух пролетных строений, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций.

Железнодорожное движение по второму пути восстановили на Крымском мосту

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