Хуснуллин сообщил о запуске движения по второму железнодорожному пути Крымского моста

Фото: ТАСС/Сергей Леваненков

Специалисты запустили движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Специалисты работали круглосуточно в две смены", – написал он.

Хуснуллин добавил, что власти запустили движение с опережением графика. По его словам, специалисты произвели замену двух пролетных строений, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций.

Подрыв фуры на Крымском мосту, который стал причиной возгорания семи топливных цистерн железнодорожного состава, произошел 8 октября. В результате происшествия скончались четыре человека, также были разрушены два автомобильных пролета моста.

После этого Владимир Путин заявил, что взрыв был осуществлен спецслужбами Украины. Эту версию подтвердили в ФСБ России, назвав организатором теракта ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.