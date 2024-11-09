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09 ноября, 09:15

Культура

"Тайны души": Владимир Долинский

"Тайны души": Владимир Долинский

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Пожалуй, трудно найти более позитивного человека, чем он. Кто знает, стал бы он вообще актером или сломался еще в начале своего творческого пути, не имея такого веселого нрава. И надо сказать, что сегодня, в свои 80, Владимир Долинский ничуть не утратил ни задорной харизмы, ни юношеского авантюризма.

После училища имени Щукина актер был принят в театр Сатиры. Работа в спектакле "Интервенция" режиссера Валентина Плучека принесла Долинскому популярность. А съемки в передаче "Кабачок "13 стульев" и вовсе прославили его на весь Советский Союз. К тому времени артисту еще не исполнилось даже и 25 лет.

Сегодня он даст фору любому молодому актеру – количество спектаклей, в которых задействован сегодня Владимир Долинский – на зависть многим. Играет в комедийных антрепризах. В мюзикле "За двумя зайцами" выходит на сцену театра "Русская песня". Исполняет роль присяжного в драме Никиты Михалкова "12".

Подробнее – в программе "Тайны души".

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