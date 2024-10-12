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12 октября, 09:00

Культура

"Тайны души": Марина Могилевская

"Тайны души": Марина Могилевская

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Свою актерскую карьеру Марина Могилевская начала в конце 1980-х в Киеве. Много снималась на киностудии Довженко и блистала на сцене Театра русской драмы имени Леси Украинки. С переездом в Москву в середине 1990-х в фильмографии артистки сразу появились знаковые роли в российских картинах и сериалах.

Год назад актрису пригласили в качестве режиссера и педагога в Институт современного искусства. Учебный год пролетел быстро, и для студентов третьего курса он окончился спектаклем "Пушкин. В поисках любви", который и был поставлен Мариной Могилевской. Подробнее – в программе "Тайны души".

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