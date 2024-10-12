"Тайны души": Марина Могилевская

Свою актерскую карьеру Марина Могилевская начала в конце 1980-х в Киеве. Много снималась на киностудии Довженко и блистала на сцене Театра русской драмы имени Леси Украинки. С переездом в Москву в середине 1990-х в фильмографии артистки сразу появились знаковые роли в российских картинах и сериалах.

Год назад актрису пригласили в качестве режиссера и педагога в Институт современного искусства. Учебный год пролетел быстро, и для студентов третьего курса он окончился спектаклем "Пушкин. В поисках любви", который и был поставлен Мариной Могилевской. Подробнее – в программе "Тайны души".