"Тайны души": Юрий Грымов

"В театре "Модерн" царит своя атмосфера. Изысканный интерьер, живая музыка, дресс-код для зрителя – все создает особый театральный дух. В зале едва только начинается спектакль, зритель каждый раз переносится в другой мир и другую реальность. Сегодня на сцене театра "Модерн" Юрий Грымов продолжает рассуждать о добре и зле, силе Света и Тьмы.

В октябре прошлого года состоялась премьера второй части трилогии "Антихрист и Христос" – спектакль "Леонардо". В нем режиссер раскрывает загадку личности величайшего итальянского живописца и ученого Леонардо да Винчи. Человека и творца с большой буквы, который мог в равной степени служить и добру, и злу. Это настоящая драма гения, который, создавая едва ли не самую известную в мире картину "Тайная вечеря", одновременно приступает в разработке устройства огромной разрушающей силы. Юрий Грымов предлагает зрителям ответить на вопрос, как это может сочетаться в одном человеке.

