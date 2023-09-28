"Сити": российско-сербская комедия "Тут все свои" вышла в России

Российско-сербская комедия "Тут все свои" вышла в России. Главные роли исполнили Татьяна Орлова и Борис Щербаков.



По сюжету главная героиня вместе с сербским женихом с его дочерью планирует провести отпуск в отеле. Однако план меняется, когда героиня узнает, что по случайному стечению обстоятельств в соседний номер заселяется ее бывший мужчина вместе с новой женой и ее сыном. Теперь двум семьям придется провести вместе три дня.

Подробности – в программе "Сити".