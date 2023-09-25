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25 сентября, 23:00

Культура

Руководители театров и концертных залов обсудили планы на новый сезон

Руководители театров и концертных залов обсудили планы на новый сезон

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Планы и премьеры нового сезона обсудили в Москве на заседании директорской ложи столичных театров. Отдельно поговорили о помощи учреждениям культуры на новых территориях России.

Собрание прошло 25 сентября в особняке Петра Смирнова на Тверском бульваре. На заседании присутствовали более 100 руководителей столичных театров и концертных залов, а также их коллеги в других направлениях культуры. Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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