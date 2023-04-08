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"Тайны души": Алла Юганова

"Тайны души": Алла Юганова

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Пределом ее мечтаний было постоять со свечой в массовке в легендарной рок-опере Марка Захарова "Юнона и Авось". Но актриса получила в этом спектакле главную роль – Кончитты. Позже она сыграла Нину Заречную в чеховской "Чайке" и сегодня занята в лучших постановках Ленкома. Амалия в легендарном спектакле "Ложь во спасение". Тугина Юлия Павловна из знаменитого ленкомовского "Ва-банка". Варя из чеховского "Вишневого сада". "Шут Балакирев", "Безумный день или Женитьба фигаро".

Театралы любят Аллу Юганову по ее сильным работам на сцене. Любители мелодрам и телесериалов – по кино. Фильмография актрисы насчитывает четыре десятка работ только в сериалах. В 2012 фильм "Достоевский" был удостоен национальной кинопремии. За лучший мини-сериал о великом классике режиссеру Владимиру Хотиненко вручили "Золотого орла". Роль второй жены писателя, покорную и хрупкую Анну Сниткину – сыграла актриса Алла Юганова.

Ей мало света софитов, а, возможно, наоборот: от них актриса отдыхает – когда погружается в "Девушкин сон". Именно так называется музыкальная группа, с которой Алла Юганова гастролирует по клубам в свободное от театра и кино время.

Об этом – в программе "Тайны души".

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