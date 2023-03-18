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Культура

"Тайны души": Лариса Голубкина. Часть 2

"Тайны души": Лариса Голубкина. Часть 2

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Актер Андрей Миронов стал подарком не только женщинам, но и всем почитателям театра и кино. На спектакли в театр "Сатиры" с его участием просто невозможно было достать билет.

Любимец миллионов женщин, которому приписывали множество романов, – в жизни был серьезным и обстоятельным человеком. В 1977 году Лариса Голубкина вышла замуж за актера Андрея Миронова, популярность которого сейчас даже сложно представить. Судьба подарит им всего 10 лет. Однако 10 лет счастливой и радостной семейной жизни. По воспоминаниям друзей – это была замечательная семья!

Подробности – в программе "Тайны души".

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