"Тайны души": Лариса Голубкина. Часть 2

Актер Андрей Миронов стал подарком не только женщинам, но и всем почитателям театра и кино. На спектакли в театр "Сатиры" с его участием просто невозможно было достать билет.

Любимец миллионов женщин, которому приписывали множество романов, – в жизни был серьезным и обстоятельным человеком. В 1977 году Лариса Голубкина вышла замуж за актера Андрея Миронова, популярность которого сейчас даже сложно представить. Судьба подарит им всего 10 лет. Однако 10 лет счастливой и радостной семейной жизни. По воспоминаниям друзей – это была замечательная семья!

Подробности – в программе "Тайны души".