"Мистические тайны кино": "Карнавальная ночь"

28 декабря 1956 года в Доме кино состоялась премьера одной из лучших советских комедий – "Карнавальная ночь". Ее первыми зрителями стали уважаемые кинематографисты, в том числе знаменитости того времени: Леонид Утесов, Николай Крючков, Никита Богословский, Павел Кадочников. После просмотра зал взорвался аплодисментами.

На следующий день "Карнавальная ночь" вышла в прокат в кинотеатрах. Каждый сеанс сопровождался невероятным ажиотажем. Казалось бы, такой успех – ничто иное, как щедрый подарок судьбы. А значит создателям "Карнавальной ночи" он должен был принести только радость и благополучие.

Но так ли это на самом деле? Насколько счастливой оказалась эта картина для ее создателей? Для кого картина стала серьезным испытанием, а для кого – злым роком, идущим по пятам? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".