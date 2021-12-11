"Мистические тайны кино": "Зимний вечер в Гаграх"

Премьера фильма "Зимний вечер в Гаграх" состоялась 25 декабря 1985 года. Драма, снятая режиссером Кареном Шахназаровым, была признана лучшим музыкальным фильмом по результатам опроса читателей журнала "Советский экран". С тех пор прошло три с половиной десятилетия, но "Зимний вечер в Гаграх" до сих пор собирает у экранов десятки миллионов зрителей.

Однако лишь немногие знают, что история создания этой картины связана с несколькими мистическими событиями. Смерть знакомого актера подтолкнула режиссера взяться за съемки этого фильма. И именно эта смерть повлияла на выбор судьбы главного героя.

Стоило картине выйти на экраны – неожиданно нашлась дочь, которую много лет назад потерял человек, ставший прототипом одного из персонажей фильма. Об этом – в программе "Мистические тайны кино".