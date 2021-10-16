"Мистические тайны кино": "Тот самый Мюнхгаузен"

1 января 1980 года на Центральном Телевидении СССР состоялась премьера легендарной картины "Тот самый Мюнхгаузен". Новый фильм режиссера Марка Захарова стал лучшим новогодним подарком для зрителей. На два с лишним часа все забыли о шампанском и салате оливье. И с настоящей детской радостью наблюдали за похождениями барона-фантазера, которого играл неподражаемый Олег Янковский.
С момента премьеры этой ленты прошло уже больше сорока лет. А интерес к этой философской и ироничной притче-сказке не исчезает. И даже наоборот. Сегодня для нас "Тот самый Мюнхгаузен" уже больше, чем фильм. Эта мудрая картина действует как мощный антидепрессант, и легко заменит поход к психотерапевту. Потому что вселяет в людей радостную веру в то, что чудеса могут стать реальностью.
В чем же загадка этого фильма? Как мистика и магия цифр помогла режиссеру Марку Захарову снять этот киношедевр? И какие чудеса творились на съемках любимой киноленты? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".
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