"Мистические тайны кино": "Экипаж"

Премьера фильма Александра Митты "Экипаж" состоялась 12 мая 1980 года. На сеанс было не протолкнуться. По шесть часов зрители ждали на улице, чтобы увидеть первый фильм-катастрофу в советском кино.

Но мало кто знает, что катастрофа была не только на экране, но и за кадром. Накануне съемок Александр Митта потерял практически всю команду: актеры один за другим отказались от главных ролей. Никто из них не хотел притягивать беду, снимаясь в истории с крушением самолета.

А затем случилось страшное – неожиданная смерть человека, с которым Александр Митта буквально по кадрам разобрал будущий фильм. Невероятных усилий стоило режиссеру начать эти съемки. И они стартовали вопреки сомнениям и приметам. Выручили волшебники "Мосфильма" – цех комбинированных съемок.

О том, почему картина о подвиге советских летчиков оказалась такой сложной в производстве, – в программе "Мистические тайны кино".