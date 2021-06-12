"Мистические тайны кино": "Любовь и голуби"

7 января 1985 года состоялась премьера лирической комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Зрители приняли картину хорошо, но на этом все и закончилось: ни восторженных рецензий, ни фестивалей и наград. Прокат по всей стране прошел очень тихо, без аншлагов. Казалось, новой картине Владимира Меньшова выпала незавидная судьба. Как вдруг, фильм, в буквальном смысле слова, зажил собственной жизнью.

Фильм снимали в Карелии. Удивительная энергетика места действовала и на актеров. Никогда раньше никто из них не чувствовал такой странной эйфории и жажды экспериментов. Многие из сцен появились в картине не по сценарию, а благодаря внезапным озарениям.

Съемки продолжились в павильонах "Мосфильма" и в Батуми. И скоро стало очевидно – после отъезда из Карелии невероятная легкость рабочего процесса исчезла без следа. На смену ей пришли тревоги и опасности. Одна из которых, едва ни стоила жизни актеру Александру Михайлову. Об этом – в программе "Мистические тайны кино".