"Мистические тайны кино": "Любовь и голуби"

7 января 1985 года состоялась премьера лирической комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Зрители приняли картину хорошо, но на этом все и закончилось: ни восторженных рецензий, ни фестивалей и наград. Прокат по всей стране прошел очень тихо, без аншлагов. Казалось, новой картине Владимира Меньшова выпала незавидная судьба. Как вдруг, фильм, в буквальном смысле слова, зажил собственной жизнью.
Фильм снимали в Карелии. Удивительная энергетика места действовала и на актеров. Никогда раньше никто из них не чувствовал такой странной эйфории и жажды экспериментов. Многие из сцен появились в картине не по сценарию, а благодаря внезапным озарениям.
Съемки продолжились в павильонах "Мосфильма" и в Батуми. И скоро стало очевидно – после отъезда из Карелии невероятная легкость рабочего процесса исчезла без следа. На смену ей пришли тревоги и опасности. Одна из которых, едва ни стоила жизни актеру Александру Михайлову. Об этом – в программе "Мистические тайны кино".
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