На "Хлебозаводе" пройдет фестиваль уличной хип-хоп-культуры

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На территории городского пространства "Хлебозавод" с 11 по 13 июня состоится открытый лагерь стрит-культуры Red Bull BC One Camp.

Трехдневный фестиваль объединил в себе чемпионат по брейкингу, граффити-джемы, батлы, мастер-классы по уличным танцам, выступления MC и DJ, воркшопы и вечеринки до утра.

Ключевым событием лагеря станет чемпионат России по брейкингу – Bull BC One Cypher, во время которого будут соревноваться 16 самых оригинальных представителей российского брейкинга. Победитель отправится представлять Россию на мировом финале Red Bull BC One в Гданьске.

На нескольких площадках "Хлебозавода" гости смогут посетить танцевальные мастер-классы, DJ-воркшопы, посмотреть битву лучших диджеев, а также вечеринки, где сыграют: Raf, Micbeatz, K-One, Jay-D, LOVANDA и Cream Soda.

Подробная информация и программа фестиваля доступна на официальном сайте.