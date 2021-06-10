Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

17:37

На "Хлебозаводе" пройдет фестиваль уличной хип-хоп-культуры

культура фестивали

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На территории городского пространства "Хлебозавод" с 11 по 13 июня состоится открытый лагерь стрит-культуры Red Bull BC One Camp.

Трехдневный фестиваль объединил в себе чемпионат по брейкингу, граффити-джемы, батлы, мастер-классы по уличным танцам, выступления MC и DJ, воркшопы и вечеринки до утра.

Ключевым событием лагеря станет чемпионат России по брейкингу – Bull BC One Cypher, во время которого будут соревноваться 16 самых оригинальных представителей российского брейкинга. Победитель отправится представлять Россию на мировом финале Red Bull BC One в Гданьске.

На нескольких площадках "Хлебозавода" гости смогут посетить танцевальные мастер-классы, DJ-воркшопы, посмотреть битву лучших диджеев, а также вечеринки, где сыграют: Raf, Micbeatz, K-One, Jay-D, LOVANDA и Cream Soda.

Подробная информация и программа фестиваля доступна на официальном сайте.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать