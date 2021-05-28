"Это было смешно": "Понимаете, у нас традиция". Три гения комедии

Картины этих режиссеров мы готовы пересматривать вновь и вновь, и не только мы, но и наши дети и внуки. Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов, Георгий Данелия – мы готовы начать смеяться, едва увидев их фамилии в титрах.

Они начали свой путь в комедийном кино практически одновременно, но у каждого был свой путь, каждый занимал свое особенное место в сердцах зрителей. Правда, иногда их интересы все же пересекались, и вот тут-то и начиналось самое интересное и смешное. Об этом – в программе "Это было смешно".