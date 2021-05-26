"Это было смешно": "Снова в нашем зале". КВН – 86

Перестройка и гласность – эти два слова в конце 1980-х были у всех на устах. Менялась страна – нужно было менять и телевидение, которое нуждалось в современных, ярких, веселых и новых проектах. Но, как известно, новое – это хорошо забытое старое. Вот и телевизионщики решили вспомнить любимую передачу, которая была неожиданно закрыта в начале 1970-х, – КВН.

Почему же многие предрекали возрожденному КВН недолгую жизнь? Какой виделась игра тем, кто взялся вернуть ее на экраны? И кого позвали играть в новый КВН? Об этом – в программе "Это было смешно".