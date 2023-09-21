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21 сентября, 18:20

Культура

"Звезды советского экрана": "Здравствуйте, я ваша тетя!"

"Звезды советского экрана": "Здравствуйте, я ваша тетя!"

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Июль 1976 года. Журнал "Советский экран" публикует разворот об актере Александре Калягине. Материал называется: "Это счастье – разные роли". А ниже совершенно удивительные фотографии – Калягин в женской одежде. Это кадры из нового фильма с его участием "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Сыграть женщину для актера – это особый шик. По собственному признанию Калягина, он на своей шкуре ощутил разницу между мужчинами и женщинами и все время удивлялся, как женщины ходят в платьях.

Какое отношение к фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!" имеет Политбюро ЦК КПСС? Кто из мужчин-актеров претендовал на роль тетушки Чарли? Кому передал привет с экрана Михаил Козаков? С какой сценой фильма возились дольше всего? И какие драма и комедия развернулись вокруг обезьянки?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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