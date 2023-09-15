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15 сентября, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": фильм о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне

"Звезды советского экрана": фильм о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне

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"Звезды советского экрана": "Королевство кривых зеркал"

Финальные серии фильма о Шерлоке Холмсе закончили снимать в 1986 году. Тогда в журнале "Советский экран" появились промежуточные итоги из жизни великого сыщика, а на его обложке – портрет актера Василия Ливанова.

Почему худсовет не хотел утверждать Василия Ливанова и Виталия Соломина на главные роли? Как знаменитую трубку Холмса украли со съемочной площадки? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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