"Звезды советского экрана": фильм о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне

Финальные серии фильма о Шерлоке Холмсе закончили снимать в 1986 году. Тогда в журнале "Советский экран" появились промежуточные итоги из жизни великого сыщика, а на его обложке – портрет актера Василия Ливанова.

Почему худсовет не хотел утверждать Василия Ливанова и Виталия Соломина на главные роли? Как знаменитую трубку Холмса украли со съемочной площадки? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".