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31 августа, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": "Выйти замуж за капитана"

"Звезды советского экрана": "Выйти замуж за капитана"

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Ярко-красные, чуть приоткрытые губы, вызывающая прическа, странный наряд... Такой увидели Веру Глаголеву читатели на обложке майского номера журнала "Советский экран" за 1987 год. Редакция только-только подвела итоги читательского голосования. Глаголева признана лучшей актрисой года за роль взбалмошной фото-корреспондентки в фильме "Выйти замуж за капитана".

Почему Вера Глаголева говорила, что до фильма "Выйти замуж за капитана" она не считала себя актрисой? Как Виталий Мельников снял ее топлес, не получив от нее согласия? Какой подарок режиссер преподнес своему бывшему однокурснику – актеру Николаю Рыбникову? За что Глаголева собиралась залепить пощечину Проскурину? И какой скандал она учинила на погранзаставе?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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