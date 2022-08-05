"Звезды советского экрана": Дмитрий Харатьян

Начало 1990 года. Только отгремели куранты на Спасской башне, только допили шампанское и доели оливье, а в руках киноманов уже появился свежий журнал "Советский экран". А там все еще подводят итоги минувшего года. Лучшим актером по результатам зрительского голосования признан Дмитрий Харатьян.

Он – совсем еще молодой – обогнал таких мастодонтов, как Михаил Боярский, Олег Янковский, Никита Михалков. Но отчего-то ему самому кажется, что его успех – не что иное, как случайность.

Какой знак свыше получил в детстве Дима Харатьян и как это послание чуть его не убило? Почему популярного молодого актера не брали в театральный институт? Зачем на съемках "Зеленого фургона" Харатьян установил сухой закон? Кто помог ему запеть в кино? И как Леонид Гайдай устроил личную жизнь актера? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".