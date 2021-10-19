"Звезды советского экрана": песни из фильма "Бумбараш"

В июне 1972 года обложку "Советского экрана" украсил портрет Валерия Золотухина. Тогда по Центральному телевидению прошла премьера двухсерийного фильма "Бумбараш", в котором актер сыграл главную роль. "Советский экран" посвятил картине большую рецензию, где отмечалось, что успех фильму обеспечили песни композитора Дашкевича на слова поэта Михайлова. Рецензент писал: "Герои в равной мере и сыграны на экране, и спеты".

Как с помощью недоброжелателей школьный учитель Юлий Ким стал профессиональным поэтом? Почему Михаил Кононов отказался от роли Бумбараша? Как композитор Владимир Дашкевич выиграл в шахматы текст песен к фильму? И почему он испугался настройщика роялей? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".