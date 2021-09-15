"Звезды советского экрана": "Женитьба"

Июль 1977 года. Прячась от полуденного солнца в прохладной тени, любители кино шелестели страничками свежего выпуска журнала "Советский экран". Они не могли поверить – неужели эта "бледная моль" на фотографии та самая симпатичная девчонка из "Большой перемены". Речь в статье шла об экранизации "Женитьбы" Николая Гоголя. Состав – сплошные звезды: Евгений Леонов, Владислав Стржельчик, Олег Борисов, Алексей Петренко.

Почему оператор картины "Женитьба" Юрий Векслер запрещал Светлане Крючковой краситься? Из-за чего Алексей Петренко обиделся на режиссера Виталия Мельникова? И почему Владимир Высоцкий ревновал Петренко к Александру Митте?

Как Владислав Стржельчик выручил Светлану Крючкову? Почему Олег Борисов стеснялся при ней играть? И какой еще финал мог быть у фильма "Женитьба"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".