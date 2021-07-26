"Звезды советского экрана": "Кин-дза-дза!"

"Нам пришлось-таки попотеть" – именно такой фразой Георгий Данелия описал съемки своей картины, название которой находилось под вопросом. То ли "Звездная пыль", то ли "Кин-дза-дза!". Режиссер настаивал на последнем варианте. Время подумать еще было, шел монтаж.
За окном только отгудело лето 1986 года, на улице было жарко, но Данелия об этом ничего не знал, он уже несколько дней не выходил из киностудии. И даже интервью журналу "Советский экран" именитый режиссер давал, не отходя от монтажного стола. Он рассказывал журналистам, какой кровью ему дались съемки нового фильма.
Как производитель советского нижнего белья стал главным поставщиком одежды для фильма? На какой свалке ждал своего часа пепелац? И почему Юрий Яковлев считал съемки "Кин-дза-дза!" самыми сложными в своей биографии? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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