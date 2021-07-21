"Звезды советского экрана": Валентин Гафт

Июль 1988 года. Свежий номер журнала "Советский экран" предоставил читателям уникальную возможность задать вопрос любимому актеру.

Валентин Гафт – брутальный мужчина, автор колких эпиграмм и просто приятный собеседник. Его интервью заставило улыбнуться поклонников, а некоторые ответы стали настоящим откровением.

Почему Валентин Гафт провалил свои дебюты в кино и на сцене? Зачем он повсюду таскал с собой гантели? И как это помогло ему получить роль лакея Брассета? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".