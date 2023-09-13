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13 сентября, 10:45

Культура

"Тайны кино": "Гиперболоид инженера Гарина", "Крах инженера Гарина"

"Тайны кино": "Гиперболоид инженера Гарина", "Крах инженера Гарина"

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Научно-фантастический роман Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" в окончательной редакции был опубликован в 1939 году. А через несколько лет на экраны вышел одноименный фильм режиссера Александра Гинцбурга. Спустя восемь лет в СССР появилась еще одна экранизация знаменитого произведения – четырехсерийная картина Леонида Квинихидзе под названием "Крах инженера Гарина".

Две попытки снять кино по мотивам романа Алексея Толстого будто разделили зрительскую аудиторию. Поклонники первого фильма считали, что он и есть идеальная кинематографическая версия романа. Любители второй картины хвалили ее. И только строгая советская критика признала обе экранизации не слишком удачными.

Почему режиссер Александр Гинцбург снял фильм "Гиперболоид инженера Гарина" в стиле нуар? За что авторы рецензий ругали Олега Борисова, сыгравшего изобретателя-авантюриста во второй экранизации? Кто из исполнительниц роли Зои Монроз больше понравился зрителям? И какие недостатки внимательные советские критики нашли в обеих киноверсиях популярного романа?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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