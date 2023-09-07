"Тайны кино": "Лев Гурыч Синичкин"

В 1974 году в одном павильоне собрались главные звезды советского экрана: Нонна Мордюкова, Андрей Миронов, Олег Табаков, Михаил Козаков, Петр Щербаков и другие. Великих киноартистов объединил театральный режиссер Александр Белинский. Он предложил им поэкспериментировать и снять один из первых в стране фильмов-водевилей.

Как Белинскому удалось собрать актерский состав, о котором не могли мечтать многие режиссеры? Из-за чего съемки картины пришлось внезапно остановить в самом разгаре работы? И как "Лев Гурыч Синичкин" проложил дорогу почти забытому киножанру – водевилю?

Об этом − в программе "Тайны кино".