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07 сентября, 03:20

Культура

"Тайны кино": "Лев Гурыч Синичкин"

"Тайны кино": "Лев Гурыч Синичкин"

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В 1974 году в одном павильоне собрались главные звезды советского экрана: Нонна Мордюкова, Андрей Миронов, Олег Табаков, Михаил Козаков, Петр Щербаков и другие. Великих киноартистов объединил театральный режиссер Александр Белинский. Он предложил им поэкспериментировать и снять один из первых в стране фильмов-водевилей.

Как Белинскому удалось собрать актерский состав, о котором не могли мечтать многие режиссеры? Из-за чего съемки картины пришлось внезапно остановить в самом разгаре работы? И как "Лев Гурыч Синичкин" проложил дорогу почти забытому киножанру – водевилю?

Об этом − в программе "Тайны кино".

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