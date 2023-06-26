"Тайны кино": "Печки-лавочки", "Мы, нижеподписавшиеся", "Семь невест ефрейтора Збруева"

Считается, что кино началось со съемки братьями Люмьер прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота. Это не так, однако зрителям запомнился именно локомотив – огромная машина, которая завораживала и в жизни, и в кино. Если в начале ХХ века она стала символом технического прогресса и олицетворением зарождающегося кинематографа, то несколько десятилетий спустя поезда стали привлекать кинорежиссеров эффектным видом и даже не скоростью, а особенной атмосферой.

Почему Семена Морозова, исполнителя главной роли в фильме "Семь невест ефрейтора Збруева", вызывали на пробы 20 раз? Кто из советских режиссеров хотел экранизировать пьесу "Мы, нижеподписавшиеся"? Где Василий Шукшин услышал народную присказку "Печки-лавочки"? И как советские кинематографисты снимали фильм про поезда?

Об этом – в программе "Тайны кино".